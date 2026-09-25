{"_id":"6ab68e4d1a9c54427c074db3","slug":"video-prayagraj-airport-and-lic-received-the-first-prize-for-outstanding-work-in-hindi-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट और एलआईसी को मिला प्रथम पुरस्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट और एलआईसी को मिला प्रथम पुरस्कार
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक में 23 सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों और राजभाषा अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बमरौली स्थित नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज में शुक्रवार को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तेरहवीं छमाही समीक्षा बैठक हुई। इसमें शहर के 23 सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों और राजभाषा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने सरकारी कार्यों में हिंदी के सरलतम रूप के प्रयोग पर जोर दिया।
साथ ही राजभाषा हिंदी में बेहतर काम करने वाले और हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई सरकारी कार्यालयों को सम्मानित भी किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।