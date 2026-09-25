फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   All schools up to Class 8 to remain closed on Saturday due to rain; BSA issues order.

प्रयागराज : बारिश के चलते कक्षा आठ तक के सभी स्कूल शनिवार को रहेंगे बंद, बीएसए ने जारी किया आदेश

Fri, 25 Sep 2026 06:40 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 25 Sep 2026 06:40 PM IST
सार

लगातार बारिश और जलभराव के बीच बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के मद्देनजर शनिवार को प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे।

विज्ञापन
All schools up to Class 8 to remain closed on Saturday due to rain; BSA issues order.
बारिश के चलते प्रयागराज में शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मौसम विभाग के रेड अलर्ट और लगातार हो रही बारिश के बीच शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव को देखते हुए जिले में कक्षा आठ तक के सभी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

विज्ञापन


जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्ड के स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया है। आदेश प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा।
विज्ञापन


बीएसए ने आदेश में कहा है कि लगातार बारिश और जलभराव की स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। सभी संबंधित विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed