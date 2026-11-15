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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   On the third day of the Chhath festival, a surge of devotion was witnessed at Sangam Ghat as people gathered to offer 'arghya' to the setting sun.

छठ महापर्व के तीसरे दिन संगम घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध्य देने के लिए उमड़ी आस्था

Sun, 15 Nov 2026 07:39 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:39 PM IST
On the third day of the Chhath festival, a surge of devotion was witnessed at Sangam Ghat as people gathered to offer 'arghya' to the setting sun.
छठ महापर्व के तीसरे दिन संगम घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को महिलाओं ने अर्घ्य दिया। इसके पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाया गया।
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