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छठ महापर्व के तीसरे दिन संगम घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध्य देने के लिए उमड़ी आस्था

विनोद सिंह

Updated Sun, 15 Nov 2026 07:39 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 07:39 PM IST







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छठ महापर्व के तीसरे दिन संगम घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को महिलाओं ने अर्घ्य दिया। इसके पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाया गया। ... और पढ़ें

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