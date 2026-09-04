{"_id":"6a9ac8fd2a38184ff90b6071","slug":"video-lawyers-call-off-protest-with-a-24-hour-ultimatum-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"24 घंटे के अल्टीमेटम के साथ अधिवक्ताओं ने खत्म किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

24 घंटे में भाजपा पार्षद, उसके बेटे और दामाद की गिरफ्तारी न होने पर फिर उतरेंगे सड़क पर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु पांडेय पर प्राण घातक हमले का मामला। एकलव्य चौराहे पर दिन भर बैठे रहे अधिवक्ता, जमकर की नारेबाजी। प्रशासन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आग्रह पर 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। भाजपा पार्षद, बेटे और दामाद के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दर्ज है प्राथमिकी।

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