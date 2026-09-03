यूपी : स्पेशल टीईटी का विज्ञापन जारी, तीन नवंबर को होगी परीक्षा, पांच सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बृहस्पतिवार को स्पेशल टीईटी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार की ओर से जारी विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि यह परीक्षा तीन नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। इसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत विशेष शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी।

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण (ओटीआर) एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि पांच सितंबर तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि चार अक्टूबर निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर 2026 होगी। विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन तीन नवंबर 2026 को कराया जाना तय है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया था टीईटी

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 को शिक्षकों के मामले में अहम आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि 31 अगस्त 2028 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। वहीं, पांच वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को बिना टीईटी के सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस आदेश के बाद शिक्षकों ने कई दिनों तक अलग-अलग शहरों व लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी किया। शिक्षकों के प्रभावित होने के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों तथा विशेष शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में दो सितंबर को निर्देश जारी किए गए। इसके बाद बृहस्पितवार को चयन आयोग की ओर से विज्ञापन भी जारी कर दिया गया।