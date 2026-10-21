{"_id":"6ad8b57c3338bc0a760b3d10","slug":"video-durga-idols-were-immersed-amidst-chants-and-cheers-with-clouds-of-colored-powder-abir-gulal-filling-the-air-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जयकारों के बीच हुआ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, जमकर उड़े अबीर गुलाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन बुधवार को धूमधाम से किया गया। ज्यादातर बारवारियों की ओर से बुधवार को जुलूस निकालकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जयकारों के बीच जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए महिला पुरुष और बच्चे अंदावां में बनाए गए गंगा तालाब पहुंचे और जयकारा लगाते हुए मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को विसर्जित किया। यह पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही।

... और पढ़ें