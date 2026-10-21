आरआरबी : रेलवे में स्टेशन मास्टर के 1250 पदों पर भर्ती, प्रयागराज में करीब 100 पद

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से स्टेशन मास्टर के कुल 1250 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से करीब 100 पद आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत भरे जाएंगे। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्तूबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी।

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स्टेशन मास्टर का पद सातवें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल छह में आता है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना में निर्धारित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और अन्य शर्तों की जानकारी अवश्य देखनी चाहिए।