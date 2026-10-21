प्रयागराज : सड़क हादसे में इंजीनियर धर्मेंद्र चंदेल की मौत, पत्नी और दो माह की बेटी घायल

बारा क्षेत्र के मिश्रपुर में हुए सड़क हादसे में निजी विद्युत कंपनी में कार्यरत इंजीनियर धर्मेंद्र चंदेल (35) की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार उनकी पत्नी वर्षा और दो माह की बेटी माधवी भी घायल हो गईं। धर्मेंद्र मूल रूप से चित्रकूट जिले के कर्वी के रहने वाले थे। इंजीनियर होने के साथ ही वह अभिनय की दुनिया में भी सक्रिय थे और कई वेब सीरीज में काम कर चुके थे।

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धर्मेंद्र चंदेल मंगलवार रात करीब साढ़े 12 बजे नैनी के गंगोत्री नगर स्थित अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। इसी दौरान बारा क्षेत्र के मिश्रपुर में सड़क हादसा हो गया। हादसे में धर्मेंद्र की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी वर्षा और दो माह की बेटी माधवी घायल हो गईं। विज्ञापन धर्मेंद्र चंदेल निजी विद्युत कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। इसके साथ ही उन्हें अभिनय का भी शौक था। वह ‘वेब वे जमीन मेरी’, ‘काली घाट’ और ‘कोर्ट कचहरी’ सहित कई वेब सीरीज में कलाकार के तौर पर काम कर चुके थे। उनकी आने वाली वेब सीरीज ‘सवाल जंतर मंतर का’ भी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। हादसे में धर्मेंद्र की मौत की खबर से परिजनों और परिचितों में शोक है। उनकी पत्नी और मासूम बेटी के घायल होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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