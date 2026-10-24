एनसीजेडसीसी में आयोजित दिवाली शिल्प मेले में उमड़ी खरीदारों की भीड़

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उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित दिवाली शिल्प मेले में खरीदारों की भारी भीड़ हो रही हैं। सायंकाल कलाकारों की ओर से गीत और संगीत का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। शिल्प मेले में राजस्थान, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर समेत देश के विभिन्न राज्यों के उत्पादों की मांग है।

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