प्रयागराज एयरपोर्ट : एक भी नई उड़ान नहीं, शनिवार को आसमान रहेगा बिल्कुल सूना

25 अक्तूबर से प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों का नया शेड्यूल



अकासा एयर



मुंबई से प्रयागराज: सुबह 8:15 से 10:30 बजे तक। शनिवार छोड़कर प्रतिदिन।



प्रयागराज से मुंबई: सुबह 11:10 बजे से दोपहर 1:35 बजे तक। शनिवार छोड़कर प्रतिदिन।



इंडिगो



दिल्ली से प्रयागराज: दोपहर 2:00 से 3:20 बजे तक। शनिवार छोड़कर प्रतिदिन।



प्रयागराज से दिल्ली: शाम 4:00 से 5:40 बजे तक। शनिवार छोड़कर प्रतिदिन।



मुंबई से प्रयागराज: दोपहर 12:35 से 2:40 बजे तक। शनिवार छोड़कर प्रतिदिन।



प्रयागराज से मुंबई: दोपहर 3:15 से 5:45 बजे तक। शनिवार छोड़कर प्रतिदिन।



बंगलूरू से प्रयागराज: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 2:20 बजे तक। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार।



प्रयागराज से बंगलूरू: दोपहर 2:50 से शाम 5:25 बजे तक। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार।



हैदराबाद से प्रयागराज: सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार।



प्रयागराज से हैदराबाद: दोपहर 12:55 से 3:05 बजे तक। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार।



भुवनेश्वर से प्रयागराज: दोपहर 1:15 से 3:15 बजे तक। सोमवार, शुक्रवार और रविवार।



प्रयागराज से भुवनेश्वर: दोपहर 3:40 से शाम 5:30 बजे तक। सोमवार, शुक्रवार और रविवार।



एलाइंस एयर



बिलासपुर से प्रयागराज: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक। शुक्रवार।



प्रयागराज से बिलासपुर: सुबह 10:15 से 11:35 बजे तक। रविवार।



दिल्ली से प्रयागराज: सुबह 8:00 से 9:50 बजे तक। रविवार।



प्रयागराज से दिल्ली: दोपहर 12:40 से 2:30 बजे तक। शुक्रवार।