धनीपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के अखाड़े में दांव-पेच सीख रहे नौनिहाल

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अलीगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय धनीपुर में इन दिनों 10 कुश्ती के दांव-पेच सीखते नजर आ रहे हैं। कोई प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने की सही तकनीक आजमा रहा है तो कोई बचाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। विद्यालय परिसर में मिट्टी का अखाड़ा बनाया गया, जहां बच्चे कुश्ती का अभ्यास कर रहे हैं। प्रधानाध्यापिका नीलम सक्सेना ने बताया कि पढ़ाई के साथ बच्चों में खेल के प्रति रुचि पैदा की जा रही है।

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