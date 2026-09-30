{"_id":"6abd14b27655b201e40aa546","slug":"video-sealing-action-taken-against-three-old-hotels-in-aligarh-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में तीन पुराने होटलों पर सीलिंग की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने शहर के गांधी पार्क, पुराने बस स्टैंड पर स्थित तीन होटलों पर सीलिंग की कार्रवाई की। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन के होटल पर भी टीम कार्रवाई करने पहुंची। बाद में दस्तावेज देखने के बाद वापस लौटी। एसोसिएशन और होटल संचालकों ने कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठाए। नियम विरुद्ध निर्माण और पुराने नोटिसों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

... और पढ़ें