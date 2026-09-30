Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:14 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:14 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
भागवत कथा :
नौरंगाबाद : मां बंगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण भक्ति क्लब की ओर से भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।
भजन संध्या :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में खाटू श्याम के सातवें स्थापना दिवस पर भजन संध्या शाम 4 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
भागवत कथा :
नौरंगाबाद : मां बंगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण भक्ति क्लब की ओर से भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।
भजन संध्या :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में खाटू श्याम के सातवें स्थापना दिवस पर भजन संध्या शाम 4 बजे।