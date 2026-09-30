केशव सेवा धाम: वार्षिकोत्सव 2 अक्तूबर को, मुख्य वक्ता होंगे आरएसएस अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल

केशव सेवा धाम का उद्देश्य और कार्यप्रणाली

केशव सेवा धाम परिसर में स्थित छात्रावासों में पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चे रहते हैं। इन छात्रावासों में रहना, खाना और पढ़ाई सब समाज के सहयोग से होता है। समिति का लक्ष्य इन बच्चों को स्वावलंबी बनाना है। उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शहर के प्रबुद्धजन इन बच्चों के पालक बनकर उनकी देखरेख करते हैं। देश भर में विभिन्न रूपों में 100 से अधिक छात्रावास संचालित हो रहे हैं। इन छात्रावासों में बच्चे रहकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं।



समिति द्वारा संचालित अन्य केंद्र

केशव सेवा धाम टोली द्वारा कई अन्य सेवा कार्य भी संचालित किए जाते हैं। इनमें छात्रावासों के अतिरिक्त कन्या महाविद्यालय भी शामिल हैं। आरोग्य केंद्र भी समिति द्वारा चलाए जाते हैं। देवालयों का संचालन भी केशव सेवा धाम टोली करती है। गौ सदन भी समिति की गतिविधियों का हिस्सा हैं। ये सभी केंद्र समाज सेवा के विभिन्न आयामों को पूरा करते हैं। इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। ये पहलें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती हैं।