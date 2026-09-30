केशव सेवा धाम: वार्षिकोत्सव 2 अक्तूबर को, मुख्य वक्ता होंगे आरएसएस अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल
केशव सेवा धाम समिति दो अक्तूबर को अपना वार्षिकोत्सव आयोजित करने जा रही है। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम संयोजक अनूप गुप्ता सीए और जयप्रकाश सारस्वत ने इस आयोजन की जानकारी दी।
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अलीगढ़ में केशव सेवा धाम सिंघारपुर मथुरा रोड पर पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों का छात्रावास है। यह बच्चों को निशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा प्रदान करता है। शहर के प्रबुद्धजन इन बच्चों के पालक बनकर उनकी देखरेख करते हैं। केशव सेवा धाम समिति दो अक्तूबर को अपना वार्षिकोत्सव आयोजित करने जा रही है। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम संयोजक अनूप गुप्ता सीए और जयप्रकाश सारस्वत ने इस आयोजन की जानकारी दी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। रामलाल पूर्व में अलीगढ़ में जिला प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं। वह भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। श्री आनंतवीर दास महाराज चंद्रोदय मंदिर अक्षय पात्र, वृंदावन, आशीर्वचन प्रदान करेंगे। नवीन कुमार अग्रवाल, नारायण इंटरनेशनल, नोएडा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वरिष्ठ स्वयंसेवक इंद्रमणि पाठक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
दो अक्तूबर को यह कार्यक्रम सायं 4:30 बजे से रात्रि भोजन तक चलेगा। पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड क्षेत्र के बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति के विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान में 58 छात्र केशव सेवा धाम सिंघारपुर के छात्रावास में रह रहे हैं। केशव सेवा समिति रजिस्टर्ड अलीगढ़ के अध्यक्ष श्याम नारायण अग्रवाल ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों को स्वावलंबी बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है। इन छात्रावासों का उद्देश्य बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह वार्षिक उत्सव समिति के सेवा कार्यों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
केशव सेवा धाम का उद्देश्य और कार्यप्रणाली
केशव सेवा धाम परिसर में स्थित छात्रावासों में पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चे रहते हैं। इन छात्रावासों में रहना, खाना और पढ़ाई सब समाज के सहयोग से होता है। समिति का लक्ष्य इन बच्चों को स्वावलंबी बनाना है। उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शहर के प्रबुद्धजन इन बच्चों के पालक बनकर उनकी देखरेख करते हैं। देश भर में विभिन्न रूपों में 100 से अधिक छात्रावास संचालित हो रहे हैं। इन छात्रावासों में बच्चे रहकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं।
समिति द्वारा संचालित अन्य केंद्र
केशव सेवा धाम टोली द्वारा कई अन्य सेवा कार्य भी संचालित किए जाते हैं। इनमें छात्रावासों के अतिरिक्त कन्या महाविद्यालय भी शामिल हैं। आरोग्य केंद्र भी समिति द्वारा चलाए जाते हैं। देवालयों का संचालन भी केशव सेवा धाम टोली करती है। गौ सदन भी समिति की गतिविधियों का हिस्सा हैं। ये सभी केंद्र समाज सेवा के विभिन्न आयामों को पूरा करते हैं। इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। ये पहलें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती हैं।
केशव सेवा समिति का संरक्षक मंडल
केशव सेवा समिति के संरक्षक मंडल में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। सुरेश चंद्र अग्रवाल पंजाब नेशनल बैंक से संरक्षक मंडल के सदस्य हैं। डॉक्टर शन्नो रानी और शशिबाला अग्रवाल भी इस मंडल का हिस्सा हैं। मनीराम शर्मा कोल्ड वाले और हरिशंकर अग्रवाल भी संरक्षक मंडल में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र कुमार पदेन सदस्य हैं। विभाग प्रचारक गोविंद भी पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह मंडल समिति के कार्यों को दिशा प्रदान करता है। ये सदस्य समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पत्रकार वार्ता में ये रहे मौजूद
पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष श्याम नारायण अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक अनूप गुप्ता सीए, जयप्रकाश सारस्वत, अनुपमा अग्रवाल, गीतिका अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल अल्फ़ा, सुरेश चंद्र अग्रवाल पीएनबी, भूपेंद्र शर्मा, राजनारायण सिंह, चेतन वार्ष्णेय, भूपेंद्र सिंह, पंकज शर्मा और सुनील भंडारी आदि मौजू रहे।