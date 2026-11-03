पालीमुकीमपुर में लूट के दो आरोपी गिरफ्तार

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अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने लूट के दो अभियुक्तों सौरभ और शिवम को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटी गई एक मोटरसाइकिल और 500 रुपये बरामद हुए हैं। इन पर 29 अक्तूबर 2026 को हुई लूट की घटना का आरोप है। यह गिरफ्तारी मु0अ0सं0 365/26 से संबंधित है।

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