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एएमयू छात्रसंघ चुनाव की फाइनल स्पीच में प्रत्याशियों ने बताए अपने वादे और इरादे

Chaman Kumar Sharma

Updated Wed, 04 Nov 2026 10:15 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 10:15 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव के मतदान से पहले प्रत्याशियों की फाइनल स्पीच हुई। जिसमें उन्होंने अपने वादे और इरादे छात्र-छात्रा मतदाताओं के समझ रखा। देखिए रिपोर्टर इकराम वारिस की रिपोर्ट... ... और पढ़ें

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