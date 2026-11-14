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मंत्री संदीप सिंह की सगाई की दावत खाने के लिए देर शाम तक आती रही जनता

Sat, 14 Nov 2026 11:10 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:10 PM IST
मंत्री संदीप सिंह की सगाई की दावत खाने के लिए देर शाम तक आती रही जनता
कल्याण सिंह के नाती व मंत्री संदीप सिंह की मेघना व सौरभ सिंह की अंतरा के साथ सगाई हुई। सगाई की दावत खाने के लिए दोपहर 12 बजे से देर शाम तक जनता रामघाट रोड पर आती-जाती रही।
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