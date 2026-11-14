अलीगढ़ में दीपोत्सव: 51 हजार दीपों से जगमगाया अचल सरोवर, आसमान में दिखे शिव-राम, पहली बार हुआ ड्रोन शो

51 हजार दीपों की सुनहरी रोशनी और आसमान में भगवान शिव व प्रभु राम की दिव्य आकृतियों ने अलीगढ़ के अचल सरोवर को जगमगा दिया। नगर निगम के दीपोत्सव में पहली बार हुए ड्रोन शो और लेजर लाइट प्रस्तुतियों ने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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शुक्रवार शाम आयोजित कार्यक्रम में ड्रोन के माध्यम से शिव और राम की आकृतियां प्रदर्शित की गईं। लेजर शो में शिव तांडव, रामायण, कृष्ण लीला, वंदेमातरम और जय हो की प्रस्तुतियां हुईं। रंगोली, आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव की रौनक बढ़ाई। महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा की पहल पर हुए आयोजन में सांसद सतीश गौतम, एमएलसी तारिक मंसूर, विधायक अनिल पाराशर, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, पूर्व मेयर आशुतोष वार्ष्णेय, शकुंतला भारती और भाजपा नेता रघुराज सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।सभी ने एक दीप स्वच्छता के नाम जलाने का संकल्प लिया। नगर आयुक्त और महापौर ने अचल सरोवर की सांस्कृतिक विरासत और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को आयोजन का उद्देश्य बताया।