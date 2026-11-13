तालानगरी अलीगढ़: मंत्री संदीप सिंह की सगाई आज, दिखेगा सत्ता का दम, योगी-मौर्य समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

2.55 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ से राजकीय हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:55 बजे हेरिटेज स्कूल के खेल मैदान पर पहुंचेंगे। यहां से कार से कार्यक्रम स्थल पहुंचकर दोपहर 3:05 से 3:25 बजे तक सगाई समारोह में शामिल होंगे। 3:35 बजे हेलीकॉप्टर से आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम इससे पहले का है। वह दोपहर 12:15 बजे समारोह में पहुंचेंगे।



पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह 3:30 बजे समारोह में पहुंचेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी अपराह्न 3:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य शाम चार बजे समारोह में पहुंचेंगी। श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल (मन्नू कोरी) शाम चार बजे समारोह में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी शाम पांच बजे पहुंचेंगी। यूपीआरएनएसएस के सभापति प्रेम सिंह शाक्य दोपहर 2:30 बजे समारोह में शिरकत करेंगे।