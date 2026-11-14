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मंत्री संदीप सिंह की सगाई में पहुंची वृद्धा, दावत के लिए नहीं, सीएम योगी को देने आई थी एक अर्जी

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 14 Nov 2026 05:46 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 05:46 PM IST







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अलीगढ़ के शंकर विहार निवासी शांति देवी मंत्री संदीप सिंह की सगाई में पहुंची। उस वृद्धा को सगाई की दावत नहीं खानी थी। उसके न तो पेंशन मिलती है और न ही राशन मिलती। किराए पर रहती हूं। वह 10 रूपये किसी से लेकर आई थी। उसकी अर्जी सीएम योगी ही नहीं अन्य किसी के पास तक नहीं पहुंच सकी। ... और पढ़ें

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