Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:48 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:48 AM IST
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संवाद
नौरंगाबाद: एसजेडी स्कूल में पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से जलवायु परिवर्तन संवाद सुबह 10 बजे
दीपोत्सव
छर्रा अड्डा पुल : एसवी कॉलेज के खेल मैदान में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की ओर से दीपोत्सव एवं डांडिया रास शाम सात बजे
प्रदर्शनी
एएमयू : हेरिटेज इमारतों के संबंध में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मुईनुद्दीन अहमद आर्ट गैलरी में सुबह 10 बजे
सिंपोजियम
एएमयू : एकेटीसी ऑडिटोरियम में पारंपरिक औषधियों के क्षेत्र में इंडो उजबेक योगदान के संबंध में इंटरनेशनल सिंपोजियम सुबह 11 बजे
खेलकूद
छेरत : रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ सेंट्रल की ओर से बाल दिवस के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता अपर प्राइमरी स्कूल में सुबह 9.30 बजे
दीपावली महोत्सव
रामघाट रोड : महाराजा अग्रसेन समिति का दीपावली महोत्सव रामघाट रोड स्थित ऑर्चिड ब्लू होटल में शाम 8.30 बजे
डांडिया
मथुरा रोड : वार्ष्णेय पहल संस्था की ओर से डांडिया कार्यक्रम और परिवार मिलन उत्सव निहांश वाटिका मथुरा रोड पर रात 8 बजे
खेल कूद प्रतियोगिता
मथुरा रोड : विद्या भारती सीबी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ द्वारा प्रांतीय शिशु वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे
भागवत कथा
लोधा : गांव चिकावटी में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह
एएमयू : जेएन मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह शाम 6.30 बजे से
बैठक
क्वार्सी बाईपास : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक शांति सुमंगलम बैंक्वेट हाल में सुबह 11 बजे
विज्ञापन
नौरंगाबाद: एसजेडी स्कूल में पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से जलवायु परिवर्तन संवाद सुबह 10 बजे
दीपोत्सव
छर्रा अड्डा पुल : एसवी कॉलेज के खेल मैदान में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की ओर से दीपोत्सव एवं डांडिया रास शाम सात बजे
प्रदर्शनी
एएमयू : हेरिटेज इमारतों के संबंध में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मुईनुद्दीन अहमद आर्ट गैलरी में सुबह 10 बजे
सिंपोजियम
एएमयू : एकेटीसी ऑडिटोरियम में पारंपरिक औषधियों के क्षेत्र में इंडो उजबेक योगदान के संबंध में इंटरनेशनल सिंपोजियम सुबह 11 बजे
खेलकूद
छेरत : रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ सेंट्रल की ओर से बाल दिवस के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता अपर प्राइमरी स्कूल में सुबह 9.30 बजे
दीपावली महोत्सव
रामघाट रोड : महाराजा अग्रसेन समिति का दीपावली महोत्सव रामघाट रोड स्थित ऑर्चिड ब्लू होटल में शाम 8.30 बजे
डांडिया
मथुरा रोड : वार्ष्णेय पहल संस्था की ओर से डांडिया कार्यक्रम और परिवार मिलन उत्सव निहांश वाटिका मथुरा रोड पर रात 8 बजे
खेल कूद प्रतियोगिता
मथुरा रोड : विद्या भारती सीबी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ द्वारा प्रांतीय शिशु वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे
भागवत कथा
लोधा : गांव चिकावटी में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह
एएमयू : जेएन मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह शाम 6.30 बजे से
बैठक
क्वार्सी बाईपास : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक शांति सुमंगलम बैंक्वेट हाल में सुबह 11 बजे