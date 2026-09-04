{"_id":"6a9b05f79816ca22f60137f0","slug":"video-khara-ma-vavahata-ka-sathagathha-mata-pasatamaratama-raparata-ka-itajara-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"खैर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव अरनी में गुरुवार को 19 वर्षीय विवाहिता मोहिनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी। परिजनों ने उसे खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मोहिनी की शादी अजय कुमार से 18 अप्रैल 2025 को हुई थी, करीब 16 माह पहले। उसने दो माह पहले एक बेटे चिराग को जन्म दिया था। मोहिनी मूल रूप से हाथरस जिले के गांव सोखना की रहने वाली थी। पति अजय ने किसी भी गृहक्लेश की बात से इन्कार किया है। खैर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

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