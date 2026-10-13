इगलास के लखटोई गांव में सात फीट लंबा अजगर पकड़ा गया

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इगलास में मंगलवार सुबह लखटोई गांव में रामगोपाल के खेत में बाजरा काट रहे मजदूरों को नीम के पेड़ पर एक अजगर दिखा। अजगर देखकर मजदूरों में खलबली मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वन क्षेत्राधिकारी सरबीर भारती को जानकारी दी। उनके निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब सात फीट लंबे अजगर को पकड़कर बोरे में बंद किया। बाद में अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।

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