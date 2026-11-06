{"_id":"6aedc1ec9495aa79c0001e41","slug":"video-ataral-ka-bjara-ma-thhanatarasa-para-umaugdha-bhara-bhaugdha-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अतरौली के बाजारों में धनतेरस पर उमड़ी भारी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धनतेरस के पावन पर्व पर शुक्रवार को अतरौली के बाजारों में जमकर रौनक दिखी। मुख्य, सर्राफा, बर्तन और कपड़ा बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। धनतेरस को खरीदारी का शुभ दिन माना जाता है, जो सुख-समृद्धि लाता है। महिलाओं ने पीतल के बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, धनिया और झाड़ू जैसे शुभ सामान खरीदे। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की अधिक मांग थी। बर्तन बाजार में पीतल के कलश, थाली, लोटा और कढ़ाई खरीदने वालों की लंबी कतारें दिखीं। धनतेरस की खरीदारी से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। ज्वेलरी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और बाइक शोरूम पर भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही। कई लोगों ने शुभ मुहूर्त पर दोपहिया वाहन, फ्रिज, कूलर और मोबाइल भी खरीदे। शाम तक बाजार में भीड़ और बढ़ी, पुलिस सुरक्षा के लिए मुस्तैद दिखी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।