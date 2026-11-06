{"_id":"6aedc1ec9495aa79c0001e41","slug":"video-ataral-ka-bjara-ma-thhanatarasa-para-umaugdha-bhara-bhaugdha-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अतरौली के बाजारों में धनतेरस पर उमड़ी भारी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के पावन पर्व पर शुक्रवार को अतरौली के बाजारों में जमकर रौनक दिखी। मुख्य, सर्राफा, बर्तन और कपड़ा बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। धनतेरस को खरीदारी का शुभ दिन माना जाता है, जो सुख-समृद्धि लाता है। महिलाओं ने पीतल के बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, धनिया और झाड़ू जैसे शुभ सामान खरीदे। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की अधिक मांग थी। बर्तन बाजार में पीतल के कलश, थाली, लोटा और कढ़ाई खरीदने वालों की लंबी कतारें दिखीं। धनतेरस की खरीदारी से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। ज्वेलरी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और बाइक शोरूम पर भी ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही। कई लोगों ने शुभ मुहूर्त पर दोपहिया वाहन, फ्रिज, कूलर और मोबाइल भी खरीदे। शाम तक बाजार में भीड़ और बढ़ी, पुलिस सुरक्षा के लिए मुस्तैद दिखी।

... और पढ़ें