दिवाली-छठ: ट्रेनों में नो रूम, वेटिंग 150 के पार, तत्काल टिकट से भी नहीं मिल रही राहत

दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले नौकरीपेशा लोगों को ट्रेनों में सीट नहीं मिल पा रही है। तत्काल रिजर्वेशन से भी राहत नहीं है। अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग 150 के पार है। दिल्ली-कानपुर रूट पर बिहार, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में नो रूम के हालात हैं। पूर्वा एक्सप्रेस, गरीब रथ जैसी कई ट्रेनों में सीटों की भारी मांग है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे ने त्योहार को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। बृहस्पतिवार को गोमती एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से अलीगढ़ आई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।

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आज से दिल्ली-कानपुर मार्ग पर चलेंगी 250 बसें

रोडवेज ने शुक्रवार से दिल्ली-कानपुर मार्ग पर 250 बसें चलाने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने यात्रियों की असुविधा रोकने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की हैं। विज्ञापन



स्टेशन और ट्रेनों में बढ़ी सतर्कता

आरपीएफ व जीआरपी ज्वलनशील पदार्थ व पटाखा ले जाने वालों पर पैनी नजर रख रही है। इसको लेकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आरपीएफ पोस्ट कमांडर अजीत तिवारी ने बताया कि ट्रेन में पटाखे, गैस सिलिंडर, पेट्रोल, केरोसिन या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले यात्रियों को भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। रोडवेज ने शुक्रवार से दिल्ली-कानपुर मार्ग पर 250 बसें चलाने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने यात्रियों की असुविधा रोकने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की हैं।आरपीएफ व जीआरपी ज्वलनशील पदार्थ व पटाखा ले जाने वालों पर पैनी नजर रख रही है। इसको लेकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आरपीएफ पोस्ट कमांडर अजीत तिवारी ने बताया कि ट्रेन में पटाखे, गैस सिलिंडर, पेट्रोल, केरोसिन या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले यात्रियों को भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

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