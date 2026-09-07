अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पीतल के उत्पाद, ताले, चाट और चमचम मिठाई बिकेगी

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अलीगढ़ जंक्शन पर अब शहर के हुनर और स्थानीय उत्पादों का बाजार सजेगा। एक स्टेशन, एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर पीतल के उत्पाद, ताले, चाट और इगलास की प्रसिद्ध चमचम मिठाई की बिक्री होगी। इसके लिए रेलवे की ओर से स्टॉल और ट्रॉली संचालन के लिए स्थानीय व्यापारियों से आवेदन मांगे गए हैं।

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