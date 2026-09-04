{"_id":"6a9abaf0822265cfc20710b1","slug":"video-algaugdhha-ma-saema-garada-saugdhaka-naramanae-ma-bthhaka-100-sa-athhaka-atakaramanae-cahanata-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में सीएम ग्रिड सड़क निर्माण में बाधक 100 से अधिक अतिक्रमण चिह्नित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड्स) के तहत अलीगढ़ में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 100 से अधिक अतिक्रमण बाधक बने हुए हैं। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इन अतिक्रमणों को हटाने की कमान संभाली है। जीटी रोड और खैर रोड पर बन रही सड़कों के निर्माण में देरी हो रही है। नगर निगम ने 100 से अधिक अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी के नोटिस जारी किए हैं। खैर रोड पर एक पेट्रोल पंप संचालक को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों के अनुसार, सड़क के मध्य से 22.860 मीटर तक अतिक्रमण पाए गए हैं। नोटिस में 7 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण न हटने पर नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।

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