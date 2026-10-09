{"_id":"6ac8c5aacb2df17e2800f138","slug":"video-algaugdhha-ma-nakal-bhavaya-rama-brata-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में निकली भव्य राम बरात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ शहर में बृहस्पतिवार को जनकपुरी के रूप में सजा नजर आया। राहों पर तोरण द्वार सजे थे और श्रद्धालु आरती की थाली लिए स्वागत को खड़े थे। टीकाराम मंदिर से प्रभु श्रीराम की बरात निकली तो शहर जयश्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। दो बग्गियों में दूल्हे के रूप में विराजमान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों की आरती उतारने के लिए श्रद्धालु आतुर नजर आए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।