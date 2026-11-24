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25 नवंबर से 15 फरवरी तक कारों की अधिकतम गति सीमा 75 और भारी वाहनों की 60 किमी प्रति घंटा तयटप्पल इंटरचेंज से सफर करने वालों को बरतनी होगी सतर्कताअलीगढ़: सर्दियों में घने कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार आधी रात से वाहनों की गति सीमा घटा दी जाएगी। 25 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक लागू रहने वाली इस नई व्यवस्था का सीधा असर अलीगढ़ जिले से दिल्ली-एनसीआर और आगरा-लखनऊ की ओर सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों व वाहन चालकों पर पड़ेगा। नई गाइडलाइन के तहत कारों और अन्य हल्के वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार पहले की तरह 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी।अलीगढ़ के टप्पल और जट्टारी क्षेत्र से गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, कारोबारियों और नौकरीपेशा लोगों की आवाजाही रहती है। सर्दियों के मौसम में टप्पल इंटरचेंज के आसपास और एक्सप्रेसवे के खुले हिस्सों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाने से दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के आपस में टकराने और अचानक ब्रेक लगाने से बड़े हादसों का खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने कोहरे के पीक सीजन में लगभग 80 दिनों के लिए गति सीमा कम करने का निर्णय लिया है।नई गति सीमा लागू होने से अलीगढ़ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और आगरा जाने वाले वाहन चालकों के यात्रा समय में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन सफर अधिक सुरक्षित हो सकेगा। तय सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने पर टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों के माध्यम से ई-चालान की कार्रवाई भी की जाएगी।सहायक महाप्रबंधक जेके शर्मा ने बताया कि सर्दी के मौसम में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए 25 नवंबर से 15 फरवरी तक हल्के वाहनों की अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।