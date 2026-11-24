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दरअसल भाजपा ने अभी चुनाव के लिए प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन दावेदारों ने रामघाट रोड पर थाना क्वार्सी के पास कृषि विभाग की पूरी दीवार को अपने विज्ञापनों से रंग दिया है। दिलचस्प यह है कि एक-दूसरे के बगल में लगे इन विज्ञापनों में शामिल दावेदार राजनीतिक जीवन में भी एक-दूसरे के नजदीक बताए जा रहे हैं। दीवार पर भाजपा के जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा, शहर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. दिनेश शर्मा, चंद्रमणि कौशिक और पंडित नरेंद्र शर्मा समेत चार नाम दर्ज हैं। सभी ने कोल विधानसभा क्षेत्र संख्या-75 से अपनी दावेदारी जताई है।शहर के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के प्रचार दिखाई दे रहे हैं। इस बीच चर्चा है कि कहीं पांचवें युवा दावेदार की भी एंट्री न हो जाए, जो एक माननीय की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं।बहरहाल, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि जिन दावेदारों को निराशा हाथ लगेगी, क्या वे पूरी निष्ठा से चयनित प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे और चुनाव में संगठन का सहयोग करेंगे? इस सवाल पर सबसे पहले मौजूदा विधायक अनिल पाराशर से बात की गई। उन्होंने दो टूक कहा कि दावेदारी करने वाले ही इसका आधार बता सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन को कई दशक देने के बावजूद उन्होंने कभी स्वयं अपनी दावेदारी नहीं की। कोल सीट के प्रमुख दावेदारों में शामिल भाजपा जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा ने कहा कि वह 1989 से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अवसर मिला तो पूरी निष्ठा से काम करेंगे और टिकट नहीं मिला तो भी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। दूसरे दावेदार डॉ. दिनेश शर्मा से बात नहीं हो सकी। उनके बेटे डॉ. ईशान ने बताया कि उनके पिता सो चुके होंगे।भाजपा महानगर के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि अलीगढ़ में संगठन की स्थिति लगभग हर दल को पता है। टिकट के लिए भले ही अभी चार अलग-अलग गुट दिखाई दे रहे हों, लेकिन चुनाव के समय सभी एकजुट हो जाएंगे। उन्होंने हाल ही में संपन्न एमएलसी चुनाव का उदाहरण देते हुए अपने तर्क को और बल दिया। उनका कहना है कि शतरंज में खेल वजीर का है। घोड़े अपनी ढाई चाल चल रहे हैं, जिन्हें शायद यह भी अंदाजा नहीं कि वजीर कब चुपके से अपने राजा-बेटे के साथ पूरी बिसात बदल देगा।भाजपा के राजनीतिक गलियारों में अलीगढ़ के एक माननीय के हालिया लखनऊ दौरे की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि तीन-चार दिन पहले उनकी संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात हुई थी, लेकिन दौरे से उन्हें मनमाफिक संकेत नहीं मिले। सूत्रों के मुताबिक, संगठन की ओर से उन्हें पार्टी के लिए काम करने, क्षेत्र में सक्रिय रहने और अपनी स्थिति मजबूत करने की सलाह दी गई। यह सुनकर माननीय को कुछ निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कुर्सी से उठते हुए कहा- जी भाई साहब। इसके बाद वह उत्तराखंड रवाना हो गए। इसी बीच चर्चा यह भी है कि इनकी सीट पर रालोद से समझौता हो सकता है। हालांकि, जिला और महानगर कार्यकारिणी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।