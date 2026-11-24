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कक्षा 9 और 10 के लिए तैयार हो रहा समग्र प्रगति पत्र, अब कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए भी बनेगा एचपीसीअलीगढ़। माध्यमिक शिक्षा में मूल्यांकन की पारंपरिक व्यवस्था को बदलकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने कदम बढ़ाया है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जा रहे समग्र प्रगति पत्र (होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड) के निर्माण एवं विकास में योगदान देने वाले प्रदेश के 31 शिक्षकों और विशेषज्ञों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें हीरालाल बारह सैनी इंटर कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रवक्ता डॉ. अरुण कुमार सिंह भी शामिल हैं।समग्र शिक्षा माध्यमिक, उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित इस पहल के तहत संयुक्त निदेशक विवेक नौटियाल ने शिक्षकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। हाथरस से अजय कुमार शर्मा, आगरा से नेहा शर्मा, प्रयागराज से कृष्ण द्विवेदी और बाराबंकी से बरखा जायसवाल सहित विभिन्न जनपदों के शिक्षकों एवं विशेषज्ञों ने अपने सुझावों और अनुभवों से एचपीसीके निर्माण में योगदान दिया।अंकों के साथ कौशल और व्यक्तित्व का भी होगा आकलनराष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप तैयार किया जा रहा एचपीसी विद्यार्थियों के मूल्यांकन की 360 डिग्री व्यवस्था है।