फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   अलीगढ़ में मिले संरक्षित पशु के अवशेष

अलीगढ़ में मिले संरक्षित पशु के अवशेष

Sat, 12 Sep 2026 02:18 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:18 PM IST
अलीगढ़ में मिले संरक्षित पशु के अवशेष
अलीगढ़ में थाना क्वार्सी अंतर्गत नगला पटवारी चौकी क्षेत्र की फोर सिटी कॉलोनी के पीछे संरक्षित पशु के अवशेष मिलने की सूचना पर गौ रक्षक दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

उज्जैन: भस्म आरती में त्रिपुंड-त्रिनेत्र से सजे बाबा महाकाल, रुद्राक्ष और फूलों की माला से हुआ दिव्य शृंगार

Ujjain: Baba Mahakal Adorned with Tripund-Trinetra in Bhasma Aarti, Decked in Rudraksha and Flowers
Madhya Pradesh
12 Sep 2026

मेरठ: दोस्त प्रिंस की लड़ाई में मारा गया नितिन, जांघ में लगीं दो गोलियां

Meerut: Nitin killed in friend Prince's fight; hit by two bullets in the thigh.
Meerut
12 Sep 2026

संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल, VIDEO

Double-engine' government completely fails on issues of the Constitution and social justice
Ghazipur
11 Sep 2026

21 किलो खोवा का केक काटकर मनाया गया कीनाराम का जन्मोत्सव, VIDEO

Kinaram's birth anniversary celebrated by cutting a 21 kg khoya cake
Ghazipur
11 Sep 2026

पैदल मार्च निकालकर यूजीसी को बताया काला कानून, VIDEO

UGC informed about 'black law' via a protest march
Ghazipur
11 Sep 2026
विज्ञापन

बीएचएमएस इंटर्न व छात्रों ने मानदेय में वृद्धि को लेकर सौंपा ज्ञापन, VIDEO

BHMS interns and students submit memorandum seeking hike in honorarium
Ghazipur
11 Sep 2026

हड़ताल पर रहे बैंककर्मी 300 करोड़ का लेनदेन प्रभावित; VIDEO

Bank employees on strike; transactions worth ₹300 crore affected
Ghazipur
11 Sep 2026
विज्ञापन

सरस्वती नगर मार्ग पर लगा पानी व कीचड़ बनी समस्या, प्रदर्शन की चेतावनी; VIDEO

Waterlogging and mud on Saraswati Nagar Road become a problem; protest threatened
Ghazipur
11 Sep 2026

एसपी ने किया परेड व पुलिस लाइन का निरीक्षण, आरती वर्मा सम्मानित; VIDEO

SP inspects parade and Police Lines; Aarti Verma felicitated
Sonebhadra
11 Sep 2026

करनाल में मतगणना के दौरान विवाद, वोटें सील; चौधर का फैसला अब चंडीगढ़ से

Dispute during vote counting in Karnal, votes sealed; decision on the outcome now rests with Chandigarh.
Karnal
11 Sep 2026

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, केशव मौर्य बोले- तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, केशव मौर्य बोले- तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई
Lucknow
11 Sep 2026

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- चुनाव को लेकर मंथन हुआ

लखनऊ: बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- चुनाव को लेकर मंथन हुआ
Lucknow
11 Sep 2026

जलभराव, जाम सीवर और मच्छरों के प्रकोप को लेकर सपाइयों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन; VIDEO

SP workers submit memorandum to Municipal Commissioner regarding waterlogging clogged sewers mosquito menace
Varanasi
11 Sep 2026

अंबेडकरनगर में सवारियों से भरी बस खंती में उतरी, आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी

अंबेडकरनगर में सवारियों से भरी बस खंती में उतरी, आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी
Ambedkar Nagar
11 Sep 2026

कटनी: शिकारियों के जाल में फंसे वयस्क नर तेंदुए की मौत, वन विभाग ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Adult leopard dies after getting caught in a snare; Forest Department arrests two accused.
Katni
11 Sep 2026

बदनौली जा रहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को पुलिस ने रोका, पुलिस-कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक

Police stopped Congress state in-charge n Hapur
Hapur
11 Sep 2026

भिवानी: 37 वोटों से विकास बुडानिया को हराकर युधिष्ठिर वत्स बने जिला बार के प्रधान

Bhiwani: Yudhishthir Vats becomes District Bar President after defeating Vikas Budania by 37 votes.
Bhiwani
11 Sep 2026

सत्य निकेतन में बारिश के बीच भी चलता रहा तोड़फोड़ अभियान

Demolition drive continued in Satya Niketan despite the rain
Delhi
11 Sep 2026

फरीदाबाद आईटीआई में 14 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला

job fair will be held at Faridabad ITI on September 14
Faridabad
11 Sep 2026

फरीदाबाद एनआईटी में बैंक कर्मचारी ने किया हड़ताल

Bank employees went on strike in Faridabad NIT
Faridabad
11 Sep 2026

यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम का योगी सरकार हमला, बोले- खुले आम हो रहीं हत्याएं

UP Congress state in-charge Rajendra Pal Gautam attacks the Yogi government, says murders are taking place openly
Bulandshahar
11 Sep 2026

राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने जीते 7 पदक

Faridabad players won 7 medals at the state-level Taekwondo competition
Faridabad
11 Sep 2026

गुरुग्राम ने अंडर-17 में जीता राज्य स्तरीय लॉन टेनिस खिताब

Gurugram wins state-level lawn tennis title in Under-17 category
Gurugram
11 Sep 2026

मलबा शुल्क घटाकर 50 रुपये प्रति टन, गुरुग्राम मेट्रो को सेक्टर-7 में मिली जमीन

Debris fee reduced to ₹50 per tonne; Gurugram Metro gets land in Sector-7
Gurugram
11 Sep 2026

गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म, शनिवार से लौटेंगे कर्मचारी

Sanitation workers in Gurugram have called off their strike; they will return to work starting Saturday
Gurugram
11 Sep 2026

रुद्रप्रयाग: शराब ठेके के पास धारदार हथियार से हमला, 42 वर्षीय मदनलाल गंभीर घायल, महिलाएं धरने पर बैठीं

Rudraprayag: Attack with a sharp-edged weapon near a liquor shop; 42-year-old Madanlal critically injured; women stage a sit-in protest
Rudraprayag
11 Sep 2026

रोहतक जिला बार चुनाव: मतगणना शुरू न होने पर बार में जमकर हंगामा, चुनाव समिति मतगणना के तहत ईवीएम को बार काउंसिल में ले जाने के आरोप

Rohtak: District Bar Elections – Uproar at the Bar as vote counting fails to begin.
Rohtak
11 Sep 2026

बहादुरगढ़: 12 बार प्रधान रहे विजेंद्र राठी को हराकर विक्रम छिल्लर बने बार एसोसिएशन के प्रधान

Bahadurgarh: Vikram Chhillar becomes Bar Association President after defeating Vijender Rathi, who had held the post 12 times.
Jhajjar/Bahadurgarh
11 Sep 2026

ताजपुर पीहरी के दृष्टिबाधित सोहन सिंह की सात-आठ महीन से नहीं आई पेंशन, पेंशन न आने से बुजुर्ग परेशान

ताजपुर पीहरी के दृष्टिबाधित सोहन सिंह की सात-आठ महीन से नहीं आई पेंशन, पेंशन न आने से बुजुर्ग परेशान
Hathras
11 Sep 2026

देहरादून: सड़कों पर उतरे यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियन के कर्मचारी, निकाली विशाल रैली

Dehradun: United Forum of Bank Unions employees took to the streets and held a massive rally
Dehradun
11 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed