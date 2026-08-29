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अलीगढ़ में बाइक के लिए दूल्हे ने बरात ले जाने से किया इन्कार

Sat, 29 Aug 2026 10:32 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:32 PM IST
अलीगढ़ में बाइक के लिए दूल्हे ने बरात ले जाने से किया इन्कार
अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी बरौली रोड इलाके में दहेज में बाइक नहीं मिलने के कारण ऐन वक्त पर लालची दूल्हे ने बरात ले जाने से इन्कार कर दिया। यह सुनकर मेहंदी रचाए बैठी दुल्हन की सदमे से अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोनों पक्ष इलाका पुलिस के पास पहुंचे। क्वार्सी थाना पुलिस दोनों पक्षों में समझौता कराने में जुटी हुई है।
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