अलीगढ़ में बाइक के लिए दूल्हे ने बरात ले जाने से किया इन्कार

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अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी बरौली रोड इलाके में दहेज में बाइक नहीं मिलने के कारण ऐन वक्त पर लालची दूल्हे ने बरात ले जाने से इन्कार कर दिया। यह सुनकर मेहंदी रचाए बैठी दुल्हन की सदमे से अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोनों पक्ष इलाका पुलिस के पास पहुंचे। क्वार्सी थाना पुलिस दोनों पक्षों में समझौता कराने में जुटी हुई है।

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