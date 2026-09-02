Aligarh News: अस्पताल के वार्ड में आधी रात घुसा युवक, नाबालिग मरीज से बदसलूकी का आरोप

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तीमारदारों के अनुसार युवक अस्पताल में ड्यूटी के नाम पर अक्सर रात में वार्डों में आता-जाता था। उसकी मां अस्पताल की कर्मचारी है और परिवार के साथ अस्पताल परिसर में सरकारी आवास में रहती है। आरोप है कि सोमवार देर रात करीब एक बजे युवक वार्ड में पहुंचा और वहां भर्ती नाबालिग किशोरी के साथ बदसलूकी करने लगा। इसी दौरान किशोरी के पिता की नजर उस पर पड़ गई। उनके शोर मचाने पर अन्य तीमारदार भी पहुंच गए और युवक को पकड़ लिया। मौके पर हंगामा होने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। किशोरी के परिजनों ने अस्पताल में रात के समय बिना अनुमति लोगों के वार्डों में आने-जाने और मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से मामले में लिखित शिकायत नहीं दी गई है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।तीमारदारों का कहना है कि युवक को रात के समय अस्पताल परिसर और वार्डों में आते-जाते देखा जाता रहा है। अब सवाल यह है कि भर्ती मरीजों वाले वार्ड में रात के समय उसकी मौजूदगी कैसे हुई और उसे रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने क्या व्यवस्था कर रखी थी।सीएमएस डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा कि रात में अवैध तरीके से अस्पताल और वार्ड में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र लिखा जाएगा। अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। संबंधित महिला कर्मचारी से भी जवाब मांगा गया है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।