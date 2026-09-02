Aligarh News: आज के कार्यक्रम

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डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन सुबह सात बजे



स्वागत समारोह

कमिश्नरी : सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कर्मचारी संघ की ओर से मंडलायुक्त का स्वागत समारोह सुबह 10.30 बजे

जागरूकता कार्यक्रम

शाहजमाल ईदगाह : एडीए कॉलोनी में जीएसटी राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम शाम चार बजे

रामघाट रोड : होटल आर्चिड ब्लू में स्पेक्ट्रा प्लस की ओर से ईएनटी डॉक्टरों का जागरूकता कार्यक्रम रात्रि आठ बजे

बैठक

मैरिस रोड : ला सैफ रेस्टोरेंट मे अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर बैठक सुबह 11.30 बजे

सेवा निगम का गठन

हैबिटेट सेंटर : नगर निगम की ओर से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन सुबह 11 बजे

क्रिकेट मैच