Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:41 AM IST
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क्रिकेट मैच
डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन सुबह सात बजे
स्वागत समारोह
कमिश्नरी : सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कर्मचारी संघ की ओर से मंडलायुक्त का स्वागत समारोह सुबह 10.30 बजे
जागरूकता कार्यक्रम
शाहजमाल ईदगाह : एडीए कॉलोनी में जीएसटी राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम शाम चार बजे
रामघाट रोड : होटल आर्चिड ब्लू में स्पेक्ट्रा प्लस की ओर से ईएनटी डॉक्टरों का जागरूकता कार्यक्रम रात्रि आठ बजे
बैठक
मैरिस रोड : ला सैफ रेस्टोरेंट मे अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर बैठक सुबह 11.30 बजे
सेवा निगम का गठन
हैबिटेट सेंटर : नगर निगम की ओर से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन सुबह 11 बजे
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डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन सुबह सात बजे
स्वागत समारोह
कमिश्नरी : सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर कर्मचारी संघ की ओर से मंडलायुक्त का स्वागत समारोह सुबह 10.30 बजे
जागरूकता कार्यक्रम
शाहजमाल ईदगाह : एडीए कॉलोनी में जीएसटी राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम शाम चार बजे
रामघाट रोड : होटल आर्चिड ब्लू में स्पेक्ट्रा प्लस की ओर से ईएनटी डॉक्टरों का जागरूकता कार्यक्रम रात्रि आठ बजे
बैठक
मैरिस रोड : ला सैफ रेस्टोरेंट मे अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर बैठक सुबह 11.30 बजे
सेवा निगम का गठन
हैबिटेट सेंटर : नगर निगम की ओर से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन सुबह 11 बजे