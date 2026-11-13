अलीगढ़ डीएम-एसएसपी ने वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा जांची

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13 नवंबर को अलीगढ़ जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद में प्रस्तावित वीवीआईपी/वीआईपी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। वीवीआईपी/वीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन पर विशेष जोर रहा। एडीएम सिटी, पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण व यातायात भी उपस्थित थे।

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