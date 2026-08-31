VIDEO: पुलिस ने तमंचे के साथ युवक पकड़ा, प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के एत्मादपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांव वास वाला में प्राइमरी स्कूल के पास से आरोपी कस्बा सत्ता मोहल्ला के दीपू उर्फ देवेश को एक 315 बोर तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने बताया की आरोपी दीपू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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