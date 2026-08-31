फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Tragic death of youth in road accident in Agra

दिल दहला देने वाला हादसा: हाईवे पर खून से सनी लाश, कुचला हुआ चेहरा; जिस तरह हुई युवक की माैत, कांप गए लोग

Mon, 31 Aug 2026 08:04 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 31 Aug 2026 08:04 PM IST
सार

आगरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को राैंद दिया। हादसे में युवक की माैके पर ही माैत हो गई। जिस किसी ने भी हादसास्थल का मंजर देखा उसका दिल कांप गया। युवक का चेहरा बुरी तरह से कुचल चुका था।

विज्ञापन
Tragic death of youth in road accident in Agra
हाईवे पर पड़ी युवक की बाइक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा के थाना किरावली क्षेत्र अंतर्गत आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार शाम करीब पांच बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। नगला कुर्रा मोड़ के पास सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार युवक को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बेरहमी से रौंद दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि वाहन का पहिया युवक के चेहरे के ऊपर से निकल गया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह कुचल गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 
विज्ञापन


हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह और थाना किरावली पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 
विज्ञापन


मृतक युवक की पहचान रामनिवास चौधरी (45) निवासी फलहैरा जिला जयपुर के रूप में हुई है। दुर्घटनास्थल पर मिली बाइक राजस्थान की पंजीकृत है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक युवक टोल प्लाजा पर बिल्डिंग बनाने की ठेकेदारी का कार्य करता था। हादसे के समय अपने साथी की बाइक लेकर बाजार जाने की बोलकर निकला था। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। इसके अलावा फरार वाहन की तलाश भी शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed