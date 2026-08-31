VIDEO: दो दरोगा पकड़े रहे युवक का हाथ, तीसरे ने जींस से निकाला हथियार; 26 सेकंड के वीडियो में पुलिस की किरकिरी
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 31 Aug 2026 04:04 PM IST
सार
यूपी के आगरा जिले की पुलिस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें तीन दरोगा एक युवक को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवक से तमंचा और गोलियां बरामद भी दिखाई गईं हैं, लेकिन वीडियो में पुलिसकर्मियों का फिल्मी स्टाइल का अंदाज चर्चा का विषय बन गया है।
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विस्तार
आगरा के एत्मादपुर में विगत दो दिन पूर्व थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांव वास वाला में प्राइमरी स्कूल के पास से आरोपी कस्बा सत्ता मोहल्ला के दीपू उर्फ देवेश को एक 315 बोर तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी दीपू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था।
सोमवार को पुलिस की कार्रवाई का 26 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दो दरोगा एक युवक को पकड़े हुए है, तभी सामने से तीसरे दरोगा फिल्मी स्टाइल में आते हैं। युवक की जीन्स में एक तमंचा निकलते हुए दिखाते नजर आ रहे है। इसके बाद युवक की जीन्स की पीछे की जेब मे से दो कारतूस भी निकालते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं।
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सोमवार को पुलिस की कार्रवाई का 26 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दो दरोगा एक युवक को पकड़े हुए है, तभी सामने से तीसरे दरोगा फिल्मी स्टाइल में आते हैं। युवक की जीन्स में एक तमंचा निकलते हुए दिखाते नजर आ रहे है। इसके बाद युवक की जीन्स की पीछे की जेब मे से दो कारतूस भी निकालते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं।
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वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली के बारे में अलग-अलग तरह के कमेंट लिख रहे है। मामले में एसीपी देवेश कुमार सिंह ने बताया कि गांव वास वाला में मारपीट की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस गांव पहुंची। पुलिस को देख आरोपी युवक घर में छिप गया। घर से पकड़ कर उसे बाहर लेकर आए। तभी किसी ग्रामीण ने बताया कि उसके पास तमंचा है। तभी एक दरोगा को तलाशी के दौरान एक तमंचा व दो कारतूस बरामद हुए हैं। उक्त घटना की वीडियो भी बनी गई थी।