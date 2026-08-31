VIDEO: दो दरोगा पकड़े रहे युवक का हाथ, तीसरे ने जींस से निकाला हथियार; 26 सेकंड के वीडियो में पुलिस की किरकिरी

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सोमवार को पुलिस की कार्रवाई का 26 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दो दरोगा एक युवक को पकड़े हुए है, तभी सामने से तीसरे दरोगा फिल्मी स्टाइल में आते हैं। युवक की जीन्स में एक तमंचा निकलते हुए दिखाते नजर आ रहे है। इसके बाद युवक की जीन्स की पीछे की जेब मे से दो कारतूस भी निकालते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन

सोमवार को पुलिस की कार्रवाई का 26 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दो दरोगा एक युवक को पकड़े हुए है, तभी सामने से तीसरे दरोगा फिल्मी स्टाइल में आते हैं। युवक की जीन्स में एक तमंचा निकलते हुए दिखाते नजर आ रहे है। इसके बाद युवक की जीन्स की पीछे की जेब मे से दो कारतूस भी निकालते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ग्रामीण भी नजर आ रहे हैं।

आगरा के एत्मादपुर में विगत दो दिन पूर्व थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांव वास वाला में प्राइमरी स्कूल के पास से आरोपी कस्बा सत्ता मोहल्ला के दीपू उर्फ देवेश को एक 315 बोर तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी दीपू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था।