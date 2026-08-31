अमर उजाला पड़ताल: कागजों में आईटीआई, माैके पर चल रहे अस्पताल और स्कूल; जांच टीम ने तो गजब ही कर दिया

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जांच अधिकारी रजनीश पांडे, अधीक्षक उद्यान विभाग ने सालासर आईटीआई की रिपोर्ट में भवन को अलग बताते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी और मशीनों का रखरखाव भी बेहतर बताया था। जब इसी पते दयालबाग के ख्वासपुर स्थित सालासर आईटीआई की पड़ताल की गई तो यहां बलूनी स्कूल ऑफ कॉम्पिटीशन संचालित मिला। चौकीदार ने बताया कि आईटीआई संचालक करीब तीन साल पहले ही यह जगह बेचकर जा चुके हैं। चौकीदार के मुताबिक कई बच्चे आईटीआई के पते पर पहुंचते हैं लेकिन जानकारी मिलने के बाद लौट जाते हैं।खेरिया मोड़ स्थित विनायक प्राइवेट आईटीआई की जांच जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने की थी। रिपोर्ट में संस्थान की प्रशिक्षण गुणवत्ता को अच्छा और मशीनों के आकार व व्यवस्था को संतोषजनक बताया गया था। जीपीएस रिकॉर्ड के आधार पर जब मौके पर पहुंचकर पड़ताल की गई तो वहां आईटीआई का भवन या प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं, बल्कि खाली प्लॉट और गाड़ियों की पार्किंग मिली। मौके पर आईटीआई संचालन से संबंधित कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। यानी जिस संस्थान को कागजों में लगभग पूरी तरह व्यवस्थित बताया गया, उसका मौके पर कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आया।सिकंदरा स्थित बाबासाहेब आंबेडकर प्राइवेट आईटीआई की जांच भी रजनीश पांडे, अधीक्षक उद्यान विभाग ने की थी। रिपोर्ट में संस्थान की गुणवत्ता और मशीनों के रखरखाव को अच्छा बताया गया था। पड़ताल में एनएच-19 सिकंदरा में आईटीआई के बजाय अस्पताल संचालित मिला। आसपास के लोगों से आईटीआई के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने भी यहां किसी आईटीआई के संचालित होने की जानकारी होने से इन्कार कर दिया।संभव है कि 20 साल पुरानी लीज खत्म होने के बाद आईटीआई बाद में शिफ्ट कर दी गई हों। इसलिए इस मामले में शिफ्टिंग का मुद्दा भी हो सकता है। हालांकि, इस वर्ष भी जांच चल रही है। इसके लिए 14 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो निजी आईटीआई का सत्यापन कर रही है। पिछली बार जांच जिलाधिकारी के माध्यम से गठित टीम ने की थी। उस जांच में हम लोग शामिल नहीं थे और संबंधित अधिकारियों की टीम ने ही सत्यापन किया था।