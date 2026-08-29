VIDEO: दंगल में बेटियों ने दिखाई हौसले की ताकत, दांव-पेच से दिया ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ का संदेश

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राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को मंडी समिति मैदान में हुए खेरागढ़ दंगल 2026 में जब महिला पहलवान अखाड़े में उतरीं तो बेटियों के हौसले की दहाड़ गूंज उठी। गामिनी चाहर अकोला और शिवा पहलवान के बीच जोरदार मुकाबले ने दर्शकों में रोमांच भर दिया। गामिनी ने शानदार दांव-पेच लगाकर जीत दर्ज की। पूनम सोलंकी और खुशी पहलवान समेत अन्य महिला पहलवानों ने भी दमखम दिखाया। ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ और फिट इंडिया की थीम पर हुए दंगल में देश-प्रदेश के नामचीन पहलवानों ने जोर आजमाइश की। आयोजन का संदेश रहा कि युवा अपनी ऊर्जा नशे में नहीं, खेल और मेहनत में लगाएं। अखाड़े में भारत केसरी हरिकेश पहलवान को चुनौती देने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं आया, जिस पर उन्हें विजेता घोषित किया गया। भारत केसरी भारत पहलवान और राजस्थान केसरी हरेंद्र गुर्जर रसूलपुर के मुकाबले में हरेंद्र विजेता रहे। लाठी बाबा ने मोनू और नवल पहलवान ने भूपेंद्र को हराया। भारत केसरी रामेश्वर और भागीरथ की कुश्ती बराबरी पर छूटी। दंगल की आखिरी कुश्ती भारत केसरी शेरा गुर्जर और अजय कैथल के बीच हुई। दोनों ने जोरदार दांव आजमाए, लेकिन शेरा ने अजय को पटखनी देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के बाद अखाड़ा तालियों से गूंज उठा। आयोजक सुधीर गर्ग ने शेरा को गदा भेंट की। इससे पूर्व दंगल का शुभारंभ आयोजक चेयरमैन सुधीर गर्ग ने हनुमानजी की पूजा से किया। सामूहिक हनुमान चालीसा और वंदे मातरम का गायन भी हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरन लाल लोधी का स्वागत किया गया। पहलवानों ने उन्हें गदा भेंटकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के साथ युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया, फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा, पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे।

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