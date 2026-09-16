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VIDEO: जैतपुर के जैन मंदिर में हुई उत्तम क्षमा धर्म की पूजा, उमड़े श्रद्धालु

Arun Parashar

Updated Wed, 16 Sep 2026 06:04 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 06:04 PM IST

आगरा के जैतपुर के नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के पहले दिन उत्तम धर्म का उत्सव मनाया गया। अभिषेक, पूजन के बाद विधान हुआ। उमड़े श्रद्धालु क्षमा धर्म की सीख लेकर घर लौटे। ... और पढ़ें

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