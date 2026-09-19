VIDEO: हाईवे पर चलती बाइक से गिरकर महिला घायल

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आगरा के सैंया में ग्वालियर हाईवे स्थित जाजऊ कट के पास शनिवार दोपहर चलती बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आगरा निवासी जाकिर शनिवार दोपहर पत्नी फरजाना और चार वर्षीय पुत्र के साथ धौलपुर से बाइक से आगरा लौट रहे थे। जाजऊ कट के पास रफ्तार तेज होने के कारण बाइक पर पीछे बैठी फरजाना संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। पति जाकिर की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायल महिला को सीएचसी सैंया पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें एसएन हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफर कर दिया।

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