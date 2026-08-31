{"_id":"6a958b5c0b92f7e9e00b2d10","slug":"video-woman-dies-after-treatment-by-quack-doctor-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: झोलाछाप के इलाज से महिला की माैत, परिजन में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बरहन कस्बे के एक झोलाछाप के इलाज से रविवार को महिला की जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद से झोलाछाप दुकान बंदकर भाग निकला। कस्बे के मोहल्ला ताल निवासी शालिनी (37) पत्नी राज किशोर की शादी करीब 16 वर्ष पहले हुई थी। पति राजकिशोर ने बताया कि रविवार दोपहर शालिनी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह बरहन के आंवलखेड़ा रोड स्थित एक झोलाछाप की दुकान में इलाज के लिए ले गया था। झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही महिला बेहोश हो गई। हालत बिगड़ने पर आगरा के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद मायके और ससुराल पक्ष के लोगों में विवाद भी हो गया। थाना प्रभारी बरहन ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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