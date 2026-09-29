{"_id":"6abba0c981a6d77eb4034c75","slug":"video-woman-consumes-poison-after-neighbors-suspect-her-in-theft-case-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चोरी के आरोप से आहत महिला ने खा लिया विषाक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किरावली। क्षेत्र के गांव गोपऊ में चोरी के मामले में पड़ोसियों के शक जताने पर एक विधवा महिला ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए। महिला ने पुलिस पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, 14 सितंबर की रात गांव के एक व्यक्ति के घर चोरी हुई। गृहस्वामी की तहरीर पर किरावली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि गृहस्वामी ने चोरी की घटना में अपने पड़ोसियों पर संदेह जताया। पुलिस ने रेनू देवी और उनकी विधवा बहू प्रीति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया।

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