दिवाली से पहले  ग्राहकों को झटका: 1 अक्तूबर से 15% तक महंगे होंगे एसी-टीवी और फ्रिज, कारोबारियों की बढ़ी चिंता

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कच्चे माल की लागत बढ़ने से उपकरणों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस साल तीसरी बार दाम बढ़े हैं। आगरा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने बताया कि कंपनियों ने तांबे, एल्युमिनियम समेत कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसका असर बाजार पर पड़ रहा है। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बाजार बेलनगंज, शाह मार्केट से लेकर हींग की मंडी तक में महंगाई के बाद ग्राहक कम दिख रहे हैं।कारोबारी राकेश गुप्ता ने बताया कि महंगाई की मार केवल इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑटो सेक्टर पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। प्रमुख कंपनियों की एसयूवी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। फेडरेशन ऑफ उद्योग व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेश अग्रवाल का कहना है कि त्योहारी सीजन के लिए कुछ स्टॉक पुरानी कीमतों पर उपलब्ध हो सकता है लेकिन नई खेप पर 15% की वृद्धि लागू हो चुकी है। धनतेरस और दिवाली की बिक्री प्रभावित होने की आशंका है।