{"_id":"6aba7bbfa54fcaa5f10fdfd8","slug":"video-weather-takes-turn-temperature-rises-by-72-degrees-in-24-hours-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मौसम ने ली करवट, 24 घंटे में बढ़ा 7.2 डिग्री पारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम ने 24 घंटे में एक बार फिर करवट बदली। रविवार को 7.2 डिग्री सेल्सियस पारा बढ़कर 30.3 पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को फिर से बादल छाए रहने के आसार जताए हैं। मंगलवार से मौसम साफ रह सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में तेज धूप भी निकली। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते शनिवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को फिर से हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई है। 29 सितंबर से मौसम फिर बदल सकता है और धूप खिलने का अनुमान है।

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