{"_id":"6ac8c245bfa242592a032af7","slug":"video-video-elderly-woman-duped-of-bangles-and-rs30000-in-clever-con-trick-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भराेसे की पोटली से निकला धोखा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा। भगवान टाॅकीज पर एक वृद्धा को टप्पेबाजों ने भरोसे में लेकर हाथों की चूड़ियां उतरवा लीं। 30 हजार रुपये भी ले लिए। बाद में कपड़े में लपेटकर 500 का एक नोट लगी प्लास्टिक की प्लेट देकर भाग गए। शिकायत पर थाना न्यू आगरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीआर रेजीडेंसी, सिकंदरा निवासी बीना दिनकर ने बताया कि लाइनपार फिरोजाबाद निवासी उनकी 76 वर्षीय मां भगवान देवी 6 अक्तूबर की सुबह 8:30 बजे टूंडला से आगरा के लिए बस में सवार हुई थीं। 9:40 बजे भगवान टॉकीज पर पहुंच गईं। बस से उतरने के बाद तुलसी सिनेमा के पास आराम करने के लिए बैठ गईं। तभी एक युवक आया और पास आकर बैठ गया। वह घर-परिवार के बारे में बातें करने लगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।