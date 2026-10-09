VIDEO: भराेसे की पोटली से निकला धोखा

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आगरा। भगवान टाॅकीज पर एक वृद्धा को टप्पेबाजों ने भरोसे में लेकर हाथों की चूड़ियां उतरवा लीं। 30 हजार रुपये भी ले लिए। बाद में कपड़े में लपेटकर 500 का एक नोट लगी प्लास्टिक की प्लेट देकर भाग गए। शिकायत पर थाना न्यू आगरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीआर रेजीडेंसी, सिकंदरा निवासी बीना दिनकर ने बताया कि लाइनपार फिरोजाबाद निवासी उनकी 76 वर्षीय मां भगवान देवी 6 अक्तूबर की सुबह 8:30 बजे टूंडला से आगरा के लिए बस में सवार हुई थीं। 9:40 बजे भगवान टॉकीज पर पहुंच गईं। बस से उतरने के बाद तुलसी सिनेमा के पास आराम करने के लिए बैठ गईं। तभी एक युवक आया और पास आकर बैठ गया। वह घर-परिवार के बारे में बातें करने लगा।

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