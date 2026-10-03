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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Unidentified vehicle runs over Home Guard on motorcycle

VIDEO: बाइक सवार होमगार्ड को अज्ञात वाहन ने राैंदा, माैत पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश; दक्षिणी बाईपास पर दिया धरना

Sat, 03 Oct 2026 11:02 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:02 PM IST
Unidentified vehicle runs over Home Guard on motorcycle
आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र किरावली-रायभा मार्ग पर शनिवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शाम करीब 7:30 बजे दक्षिणी बाईपास रायभा पुल के पास धरना शुरू कर दिया। नगला खुशहाली निवासी होमगार्ड रोहताश (45) पुत्र जनक सिंह शनिवार को आगरा में ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे किरावली-रायभा मार्ग पर श्रीपति स्कूल के पास अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को आगरा स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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