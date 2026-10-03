एमएलसी चुनाव: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले- अखिलेश देख रहे मुंगेरीलाल के हसीन सपने

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पंकज चौधरी ने कहा कि जब तक हम मिलकर नहीं लड़ेंगे, तब तक सफलता हासिल नहीं होगी। भाजपा अपने कैडर और संगठन के आधार पर ही पहचानी जाती है। देश के 22 प्रदेशों में एनडीए की सरकार इसी संगठनात्मक ताकत और कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस व्यक्तिगत संपर्क वाले चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता जी-तोड़ मेहनत करे। इस दौरान क्षेत्रीय प्रभारी गीता शाक्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन चंंद लोधी, जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया व अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेबीरानी मौर्य, जयवीर सिंह, पार्टी महामंत्री राम प्रताप राणा, प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे व अन्य मौजूद रहे।कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा, एक सीट तो पार्टी पहले से जीतती आ रही है लेकिन इस बार दूसरी सीट भी हर हाल में जितानी है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरें और संगठन का पूरा सहयोग लेकर लड़ें। जहां प्रत्याशी खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां कार्यकर्ता पहुंचकर वोट मांगें और मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाएं।चुनावी रणनीति साझा करते हुए चौधरी ने कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र दिया कि किसी भी मतदाता से एक बार मिलकर न छोड़ें। यदि कार्यकर्ता 4 से 5 बार किसी मतदाता के पास जाएगा, तो वह विवश होकर पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। बूथ के हर एक मतदाता से संपर्क साधना अनिवार्य है।कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 2027 में सरकार बनाने के दावे को प्रदेश अध्यक्ष ने मुंगेरीलाल के हसीन सपने बताया। कहा कि भाजपा ही प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। वहीं, राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची पर उन्होंने एक दो दिन में नाम जारी होने की बात कही।